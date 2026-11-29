masallar yetişkinlerin dünyasında yeniden canlandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Yetişkinlere Masal Gecesi" etkinliği Haller Gençlik Merkezi'nde gerçekleşti. Program, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında planlandı ve yetişkinlere yönelik anlatı geleneğini öne çıkardı.

etkinliğin içeriği ve anlatımın önemi:

Gece, Judith Malika Liberman ve Taner Baba’nın anlatımlarıyla ilerledi. Katılımcılar masalların yalnızca çocuklara ayrılmış bir alan olmadığını, yetişkinlerin de hayat deneyimlerini ve duygularını anlamlandırmada masal anlatımının güçlü bir araç olduğunu gözlemledi. Etkinlik boyunca dinleyiciler, anlatıların yarattığı atmosferde ortak deneyim ve tartışma imkanı buldu.

kapanış ve teşekkür:

Programın sonunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop, geceye katkılarından dolayı Judith Malika Liberman ve Taner Baba'ya teşekkür ederek plaket takdim etti. Etkinlik, katılımcılar arasında dayanışma ve farkındalık oluşturmayı hedefleyen 25 Kasım etkinlikleri dizisinin anlamlı bir parçası olarak tamamlandı.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "YETİŞKİNLERE MASAL GECESİ" ETKİNLİĞİNDE KATILIMCILAR MASALLARIN BÜYÜLÜ ATMOSFERİNDE BİR ARAYA GELDİ.