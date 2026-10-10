Orhun Ene: kontrolü sağlayıp eksikleri kapatacağız

maçın özeti:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Körfez Basket'e 91-90 mağlup oldu. Karşılaşma son ana kadar çekişmeli geçti ve Petkimspor, oyunun kontrolünü sağlamakta zorlandı.

ene'nin değerlendirmesi:

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, maçın ardından şu değerlendirmeyi yaptı: "Oyun içinde hem savunmada hem de hücumda büyük hatalar yaptık. Bu kadar hatayla maçı kazanmamız mümkün değildi. Bugün 10 sayı öne geçtiğimizde bile oyunu kontrol edemedik. Çalışıp hatalarımızı düzelteceğiz. Daha iyi oynayıp maçlar kazanarak bu sonucu telafi edeceğiz".

gelişim ve hedefler:

Ene'nin ifadeleri, takımın önceliğinin savunma ve hücum organizasyonundaki hataları düzeltmek olacağını gösteriyor. Hataların giderilmesi ve oyunun kontrolünü yeniden sağlamak, Aliağa Petkimspor için önümüzdeki maçlarda başarıya ulaşmanın anahtarı olarak öne çıkacak.

ORHUN ENE: " ÇALIŞIP HATALARIMIZI DÜZELTECEĞİZ "