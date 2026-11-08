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Saimbeyli'de Çeralan köyünü beyaza bürüten mevsimin ilk karı

Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Çeralan köyünde gece saatlerinde başlayan soğuk havayla mevsimin ilk karı yağdı; köy kısa sürede beyaza büründü.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Saimbeyli'de Çeralan köyünü beyaza bürüten mevsimin ilk karı

Kar yağışı gece etkili oldu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı.

İlçeye bağlı Çeralan köyünde gece saatlerinde etkili olan soğuk hava, kısa sürede alanları beyaza bürüdü.

Köyde oluşan görüntüler:

Kar yağışıyla birlikte kış mevsimi kendisini hissettirmeye başladı; Çeralan köyünde mevsimin ilk karıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Yağışın ardından köydeki ağaçlar ve açık alanlarda beyaz örtü oluştu, sakinlerde kış hazırlıklarının başladığı hissedildi.

ADANA&#039;NIN SAİMBEYLİ İLÇESİNDE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

ADANA'NIN SAİMBEYLİ İLÇESİNDE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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