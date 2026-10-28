Selendi'de Halil Efe rotasıyla milli mücadele mirası yürüyecek

Panelde milli mücadeleye dair buluşma:

Manisa'nın Selendi ilçesinde, Selendi Gençlik Merkezi toplantı salonunda düzenlenen "Milli Mücadele’de Selendi" paneli gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Programın başkanlığını yapan Prof. Dr. Şaban Gürcan, panelin amacının öğrencilerde tarih bilinci oluşturmak ve ilçenin Kurtuluş Savaşı dönemindeki rolünü görünür kılmak olduğunu belirtti.

Panelde araştırmacı yazar Asım Öztürk Selendi'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki yerini ele alırken, tarihçi yazar Nurullah Öztürk ise Usturumcalı Halil Efe'nin hayatını ve mücadelesini anlattı. Katılımcılar, ilçede yaşanan tarihî olayların yerel düzeyde aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Halil Efe için 26,2 kilometrelik şehitlik rotası:

Panelin öne çıkan duyurularından biri, Prof. Dr. Şaban Gürcan tarafından hazırlanan 26,2 kilometrelik şehitlik rotasıydı. Rota, Kınık Tepesi'nden başlayıp Hacımusalar, Çarta ve Mıdıklı güzergâhını takip ederek Selendi Çayı'na ulaşıyor. Çayın üzerindeki köprüyü geçtikten sonra Karaselendi ve Şehirlioğlu üzerinden Akçakertil'e ulaşılıyor; Eşemenler Mahallesi üzerinden devam eden yol, Yağcı Dağı eteklerindeki anıt mezarda son buluyor.

Hazırlanan güzergâhın millî günlerde ve Usturumcalı Halil Efe'yi anma programlarında yürüyüş rotası olarak kullanılması planlanıyor. Ayrıca rotanın turizme kazandırılmasıyla Selendi'nin tanıtımına katkı sağlayarak ilçe ekonomisine olumlu etkiler sunması hedefleniyor.

Tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması:

Panelde konuşulanlar, Kurtuluş Savaşı'nın her bölge ve ilçede bıraktığı farklı izlere dikkat çekti. Konuşmacılar, yerel kahramanlar ve tarihî olayların belgelenmesi ile gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı. Öğrenciler program sayesinde Selendi'nin bağımsızlık mücadelesindeki öncü isimlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen panelin amacı, ilçenin tarihî değerlerini korumak, yerel kahramanları görünür kılmak ve millî mücadele ruhunu yaşatmaya katkı sağlamak olarak özetlendi.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN "MİLLİ MÜCADELE’DE SELENDİ" PANELİNDE, KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA İLÇEDE YAŞANAN TARİHÎ OLAYLAR VE YEREL KAHRAMANLAR ANLATILDI. PANELDE, USTURUMCALI HALİL EFE’NİN HATIRASINI YAŞATMAK AMACIYLA HAZIRLANAN 26,2 KİLOMETRELİK ŞEHİTLİK ROTASI DA TANITILIRKEN, TARİHİ MİRASIN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASININ ÖNEMİ VURGULANDI.