siber dolandırıcılığa karşı ortak seferberlik: dolunay projesi ve yeni merkez planı

Görüşmenin kapsamı:

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir araya gelerek, DOLUNAY Projesi çerçevesinde siber dolandırıcılıkla mücadelede atılacak adımları ve kurumlar arası iş birliğini değerlendirdi. Toplantıda hem operasyonel önlemler hem de hukuki mekanizmaların güçlendirilmesine ilişkin hazırlıklar ele alındı.

DOLUNAY Projesi hedefleri:

Bakan Gürlek sosyal medya paylaşımında projenin yapay zeka destekli analizleri ön plana çıkardığını vurguladı: "Siber dolandırıcılarla devletimizin bütün imkanlarıyla mücadele edeceğiz. DOLUNAY Projesi ile yapay zeka destekli analizler sayesinde, şüpheli para hareketlerinin anlık olarak tespit edilmesini, hukuki süreçler çerçevesinde bu hareketlere hızla müdahale edilmesini ve suç gelirlerinin farklı hesaplara aktarılmasının önlenmesini hedefliyoruz."

Görüşmede ayrıca, siber dolandırıcılıkla mücadelede sadece şüphelilerin yakalanmasının yeterli olmayacağı; aynı zamanda suçtan elde edilen haksız kazançların izinin sürülmesi ve mağdurların haklarının korunmasının önemine dikkat çekildi. Bakanlar, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara hızlı aktarımın mağduriyetleri büyüttüğünü tespit etti.

Kurumsal koordinasyon ve merkez planı:

Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulması planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile ilgili yol haritasını paylaştı. Merkezi bir koordinasyon mekanizmasıyla Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet, Jandarma Teşkilatları, MASAK ve bankacılık sistemi arasındaki bilgi akışının hızlandırılacağı belirtildi.

Çiftçi, "Suç gelirlerinin takibini ve gerekli adli tedbirlerin uygulanmasını hızlandırarak adaletin tesisi, kamu düzeninin korunması ve milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için ortak mücadelemizi sürdüreceğiz" diyerek iş birliğinin önemini vurguladı ve Gürlek'e teşekkür etti.

Toplantı metni, siber dünyada dolandırıcılık şebekelerine karşı devletin tüm imkânlarının kullanılacağı kararlılığını yansıtıyor. Yetkililer, hem teknolojik altyapı hem de hukuki süreçlerin uyumlu çalışmasıyla mağduriyetlerin azaltılmasını amaçlıyor ve koordinasyonun hızla hayata geçirilmesi üzerinde mutabık kaldı.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ İLE BİRA ARAYA GELEREK, DOLUNAY PROJESİ KAPSAMINDA DOLANDIRICILIKLA MÜCADELEDE ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ.