Taşkent’te bilim merkezi: gençlere uygulamalı teknoloji atölyeleri açıldı

Bilim Taşkent kapılarını açtı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Özbekistan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Ajansı ve Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Beş Teşebbüs Proje Ofisi iş birliğiyle hayata geçirilen Bilim Taşkent, Taşkent’in Olmazor bölgesindeki Gençlik Merkezi binasında düzenlenen törenle hizmete alındı.

Açılış programına Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Özbekistan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Ajansı Direktörü Sa’dullayev Alisher Zafarovich, Özbekistan Cumhuriyeti Beş Teşebbüs Proje Ofisi Direktörü Nazirov Abdulaziz Abdurasulovich ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır katıldı.

Merkezin sunduğu atölyeler:

Bilim Taşkent, çocuklar ve gençler için teorik bilgilerin uygulamaya dökülebileceği, keşfederek öğrenmenin teşvik edildiği bir eğitim ortamı olarak tasarlandı. Merkezde matematik, astronomi, uzay ve havacılık, doğa bilimleri, yapay zekâ ve akıllı sistemler ile dijital teknolojiler atölyeleri bulunuyor. Bu atölyelerde katılımcıların kendi projelerini geliştirmesi, deney yapması ve prototip üretmesi hedefleniyor.

Hedefler ve uzun vadeli vizyon:

Dr. Elvan Kuzucu Hıdır açılışta yaptığı konuşmada, her çocuğun içinde keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyel olduğunu vurguladı ve merkezdeki atölyelerin merak duygusunu besleyecek şekilde kurgulandığını belirtti. Dijital Teknolojiler ile Yapay Zekâ ve Akıllı Sistemler atölyelerinde akıllı fabrikalar, otonom araç sistemleri, biyomedikal teknolojiler, doğal dil işleme, dijital ikiz, simülasyon ve sanal deneyler ile blokzincir gibi konulara yönelik eğitimler verilecek.

Merkezde filizlenen fikirlerin TEKNOFEST gibi platformlarda sergilenip daha sonra teknoloji girişimlerine dönüşmesinin amaçlandığı ifade edildi. T3 Vakfı yetkilileri, Bilim Taşkent sayesinde gençlerin yalnızca teknoloji tüketen değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren ve üreten bireylere dönüşmesinin hedeflendiğini kaydetti.

T3 VAKFI, BİLİM VE TEKNOLOJİ YOLCULUĞUNU ULUSLARARASI ALANDA BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYOR. TÜRKİYE’NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDAKİ EĞİTİM BİRİKİMİNİ DÜNYANIN FARKLI COĞRAFYALARINDAKİ ÇOCUKLARLA VE GENÇLERLE BULUŞTURAN T3 VAKFI BİLİM TAŞKENT MERKEZİ DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇTI.