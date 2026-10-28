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Sınırda bekleyen tır şoförleri vize ve oturum uygulamalarına tepki gösterdi

Kapıkule ve Hamzabeyli'de bekleyen tır şoförleri, Schengen vizesi ve oturum uygulamalarının geri çevirmelere yol açtığını belirterek yetkililerden acil çözüm istedi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 18:46

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sınırda bekleyen tır şoförleri vize ve oturum uygulamalarına tepki gösterdi

Kapıkule ve Hamzabeyli'de bekleyen şoförlerin talepleri

Edirne'de Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında bekleyen uluslararası tır şoförleri, Avrupa'ya geçişlerde karşılaştıkları vize ve oturum sorunlarını anlattı. Şoförler, Türk plakalı araçlar ile sürücülerin çeşitli gerekçelerle geri çevrildiğini söyleyerek yetkililerden müdahale beklediklerini ifade etti.

Uluslararası taşımacılık yapan şoför Yusuf Ateş, sorunların merkezinde Schengen vizesi ve oturum uygulamalarının bulunduğunu belirtti. Ateş, Bulgaristan makamlarının Türk şoförlerini çeşitli gerekçelerle sınırdan döndürdüğünü öne sürdü ve süreçlerin uluslararası taşımacılığın işleyişini sekteye uğrattığını vurguladı.

şoförlerin verdiği örnekler:

Ateş, kişisel deneyimine değinerek vize başvurusunun reddedildiğini, buna karşın son 18 yıldır Avrupa-Türkiye hattında taşımacılık yaptığını ve giriş-çıkış kayıtlarının bulunduğunu söyledi. Sınır uygulamalarının nedenleri arasında oturum süresi gibi gerekçelerin yer aldığını belirtti.

Şoförlerin aktardığı iddialara göre, bir önceki gün saat 18.00 ile gece yarısı arasında 245 aracın geri çevrildiği öne sürüldü. Ayrıca Kranevo-Kalotina hattındaki tampon bölgede 200'ün üzerinde şoförün beklediği, Polonya'da iki Türk şoförünün tutuklandığı ve bazı Avrupa gümrük sahalarında Türk araçlarının hareketine izin verilmediği iddia edildi.

sınır koşulları ve yetkililere çağrı:

Ateş, sınır kapılarındaki sıra, park ve temel ihtiyaçlara ilişkin sorunların kendi aralarında çözülebileceğini, ancak asıl çözüm beklentisinin vize ve oturum uygulamalarındaki belirsizliklerin giderilmesi olduğunu söyledi. Ateş, "Biz turist değiliz. Biz tatile gitmiyoruz. İthalat ve ihracata katkıda bulunan, ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynayan şoförleriz" şeklinde konuştu.

Şoförler ayrıca vize maliyetlerine dikkat çekti; Ateş, vize almak için ciddi paralar ödendiğini ancak çoğu zaman olumsuz yanıtlarla karşılaştıklarını belirtti. Taşımacılığın kesintiye uğramasının hem sürücüler hem de ekonomik akış bakımından olumsuz etkileri olacağı ifade edildi.

Son olarak şoförler, uluslararası taşımacılık faaliyetlerinin aksamaması ve yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için yetkililerden hızlı ve etkili adımlar atılmasını talep etti. Ateş, taleplerini "Yol bizim, kapı bizim. Bizi görecekler, başka çaresi yok" sözleriyle özetledi ve sorunların görünür kılınmasını istedi.

TIR ŞOFÖRÜ YUSUF ATEŞ, YAŞADIKLARI SORUNLARIN BAŞINDA SCHENGEN VİZESİ VE OTURUM KONUSUNUN...

TIR ŞOFÖRÜ YUSUF ATEŞ, YAŞADIKLARI SORUNLARIN BAŞINDA SCHENGEN VİZESİ VE OTURUM KONUSUNUN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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