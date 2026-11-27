Çorum tandır kebabına coğrafi işaret tescili

Çorum Belediyesi’nin girişimleri sonucunda, şehrin köklü mutfak kültürünün önemli lezzetlerinden Çorum tandır kebabı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Alınan tescille birlikte Çorum’un coğrafi işaretli ürün sayısı 37ye yükseldi.

Belediye yetkilileri, daha önce Çorum baklavası, Çorum şekerlemesi, Çorum su böreği ve Çorum simidinin de coğrafi işaret almasını sağlayan çalışmaların, tandır kebabının tesciliyle sürdüğünü belirtti. Bu kararın şehirdeki gastronomi mirasının korunması ve markalaştırılması yönündeki çabalara katkı sağlaması amaçlanıyor.

Pişirme tekniği ve sunum özellikleri:

Çorum tandır kebabı; Çorum’un yaylalarında yetiştirilen kuzuların etinden, yöreye özgü özel tandırlarda, odun ateşinde yaklaşık 3-4 saat pişirilen bir lezzet olarak öne çıkıyor. Pişirme sırasında elde edilen et suyu ve kuyruk yağıyla lezzetlendirilen pideler ile közlenmiş yeşil biber eşliğinde servis edilen tandır kebabı, kendine has pişirme tekniği ve sunumuyla geleneksel mutfak içinde önemli bir yer tutuyor.

Koruma, markalaşma ve gelecek:

Coğrafi işaret tesciliyle Çorum tandır kebabının özgün üretim yöntemi, geleneksel pişirme tekniği ve sunum biçimi resmî olarak koruma altına alındı. Bu koruma, ürünün aslına uygun üretiminin sürdürülmesini ve gelcek kuşaklara aktarılmasını güvence altına almayı hedefliyor. Çorum Belediyesi, yöresel lezzetlerin markalaştırılması ve uluslararası tanıtımı için çalışmalarını sürdürüyor; yeni tescilin ayrıca şehrin UNESCO gastronomi şehri adaylığına yönelik girişimlerine de katkı sağlaması bekleniyor.

ÇORUM TANDIR KEBABI COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENDİ