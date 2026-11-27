maçtan genel görünüm:

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası konuşan teknik direktör Recep Uçar, ligin güçlü ekiplerinden biri olan Kasımpaşa'ya karşı zor, hikâyesi bol bir mücadele verdiklerini belirtti. Uçar, rakibin 23 puanla 5. sırada olduğunu ve maç öncesi 12 gol yemiş bir takım olarak fiziksel parametrelerde ligin öne çıkan ekiplerinden olduğunu hatırlattı.

Maç öncesinde yakalanan momentumun devam ettirilmek istendiğini söyleyen Uçar, kazanılamazsa emeğe yazık olabilecek bir karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın önemine vurgu yaptı.

ilk yarı: pozisyon üstünlüğü ve çalışılan yerden yenen gol:

Uçar, takımın ilk yarıya iyi başladığını; Taylan ile net bir pozisyon kaçırdıklarını ve sağ kanadı özellikle etkili kullandıklarını anlattı. Diren’in çektiği şut sonrası Laçi ile öne geçtiklerini, ardından Ali ile yüzde yüzlük bir fırsatın değerlendirilmediğini söyledi. Kasımpaşa'nın geçişler ve savunma arkası koşularında etkili olduğuna dikkat çeken Uçar, bir hafta boyunca kanatlara ve koşulara çalışmalarına rağmen "çalıştığımız yerden" gol yediklerini ifade etti. Devre 1-1 sona erdi.

ikinci yarı ve taktik hamlelerin etkisi:

İkinci yarıya ilişkin değerlendirmesinde Uçar, maçın başında yapılan hatalar nedeniyle 47. dakikada 2-1 geriye düştüklerini, bunun Kasımpaşa gibi bir takıma karşı en kötü senaryolardan biri olduğunu söyledi. Ancak sonraki bölümde Ali’nin direkten dönen pozisyonu ve takımın yüklenmesiyle eşitlik için çaba gösterdiklerini anlattı.

Uçar, 70. dakikadan sonra hikâyenin değiştiğini belirtti: oyunu riske ederek 4-4-2'ye döndüklerini, yapılan oyuncu değişiklikleriyle dengeyi bulduklarını. 81. dakikada korner organizasyonunda Emrecan’ın golüyle eşitlediklerini, maçın son anlarında ise 90+1'de Olawoyin’in hızlı geçişi ve Gennaro’nun bitiriciliğiyle galibiyete ulaştıklarını aktardı. Teknik adam, özellikle son bölümde sahadaki sinerji ve vazgeçmeme iradesini öne çıkararak "oyuna giren, girmeyen, inanılmaz sinerji yapan, vazgeçmeyen" tüm oyuncularını kutladı ve bu galibiyetin Erzurum sonrası evlerinde ikinci kez kazanılmasına vesile olduğunu söyledi.

Uçar ayrıca yapılan hamlelerden bahsederek Ali’nin yerine Musa, Laçi’nin yerine Dal, Aris sakatlığı nedeniyle Umut hamlesi ve Gennaro ile yapılan değişikliklerin maçın seyrinde belirleyici olduğunu ifade etti.

taraftar desteği ve önümüzdeki fikstür:

Karşılaşmadaki taraftar desteğini öne çıkaran Uçar, son bölümlerde tribünlerin takımı iten rolü olduğunu ve seyircileri evlerine mutlu göndermiş olmaktan memnun olduklarını söyledi. Son dört haftada alınan 10 puanın takımı memnun ettiğini, ancak aralık ayında kupa maçı için Bursa’ya gideceklerini; sonrasında Galatasaray, içeride Başakşehir ve ligin son haftasında Beşiktaş deplasmanının kendilerini beklediğini hatırlattı.

Uçar, takımın bir gelişim sürecinde olduğunu vurgulayarak ekibini, oyuncularını ve destek veren taraftarları tebrik etti ve camiaya hayırlı olmasını diledi.

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RECEP UÇAR