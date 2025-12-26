11'inci Yargı Paketiyle Sincan'da Tahliyeler Devam Ediyor

TBMM'de kabul edilen 11’inci Yargı Paketi olarak bilinen "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren düzenleme sonrası, Sincan Ceza İnfaz Kurumunda dün başlayan tahliyeler bugün de sürdü. Tahliyeler özellikle Ankara'daki Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde devam ederken, mahkum yakınları cezaevi önünde sevdiklerine kavuşma umuduyla bekliyor.

Mahkum yakınlarının görüşleri

Furkan Ünlü: "Yasada emeği geçenlerin hepsinden Allah razı olsun, içerideki arkadaşlarımın da tez zamanda tahliyeleri nasip olsun"

Yusuf Durmuş: "Yasada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, kalanlara Allah sabır versin. Bu karar sürpriz oldu bizim için, Allah bir daha düşürmesin"

