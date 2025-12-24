Manavgat'ta Oğul Tartıştı, Babasını Vurdu: Baba Öldü, Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı babası ve yengesini tabancayla yaralayan şüpheli, olayın ardından evine kapanıp yaklaşık 3 saat sonra teslim oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Ali Yıldız tüm müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Olay, Manavgat'a bağlı Ulukapı Mahallesi Aşağı Bayır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşu binada yaşayan Hasan Ali Yıldız (46) ile babası Ali Yıldız (75) arasında ailevi sebeplerle tartışma çıktı. Tartışma esnasında Hasan Ali Yıldız, babası Ali Yıldız ile yengesi Gürcistan uyruklu Nora D. (62)'yi tabancayla vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların eve gelmesi üzerine şüpheli elinde silahla onları eve almadı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri de bir süre eve alınmadı. Daha sonra Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri müdahale ederek yaralıları çıkarıp ambulansla hastaneye sevk etti.

Şüphelinin Teslimi ve Hukuki Süreç

Olay yerinden kendi evine geçen ve kapıyı kilitleyen şüpheli, jandarma ekiplerinin teslim çağrılarına uzun süre yanıt vermedi. Olay yerine gelen yakınları ve arkadaşlarının da etkisiyle yaklaşık 3 saat sonra jandarmaya teslim oldu. Hasan Ali Yıldız, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevi'ne gönderildi.

İfadeleri alınmaya çalışılan şüphelinin jandarmada ve mahkemede konuşmadığı, sürekli ağladığı bildirildi.

Sağlık Durumu ve Son Gelişme

Olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ali Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

