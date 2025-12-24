DOLAR
Manavgat'ta Oğul Tartıştı, Babasını Vurdu: Baba Öldü, Şüpheli Tutuklandı

Manavgat'ta tartıştığı babası ve yengesini vuran şüpheli 3 saat sonra teslim oldu; ağır yaralanan baba Ali Yıldız bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:31
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı babası ve yengesini tabancayla yaralayan şüpheli, olayın ardından evine kapanıp yaklaşık 3 saat sonra teslim oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Ali Yıldız tüm müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Olay, Manavgat'a bağlı Ulukapı Mahallesi Aşağı Bayır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşu binada yaşayan Hasan Ali Yıldız (46) ile babası Ali Yıldız (75) arasında ailevi sebeplerle tartışma çıktı. Tartışma esnasında Hasan Ali Yıldız, babası Ali Yıldız ile yengesi Gürcistan uyruklu Nora D. (62)'yi tabancayla vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların eve gelmesi üzerine şüpheli elinde silahla onları eve almadı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri de bir süre eve alınmadı. Daha sonra Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri müdahale ederek yaralıları çıkarıp ambulansla hastaneye sevk etti.

Şüphelinin Teslimi ve Hukuki Süreç

Olay yerinden kendi evine geçen ve kapıyı kilitleyen şüpheli, jandarma ekiplerinin teslim çağrılarına uzun süre yanıt vermedi. Olay yerine gelen yakınları ve arkadaşlarının da etkisiyle yaklaşık 3 saat sonra jandarmaya teslim oldu. Hasan Ali Yıldız, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevi'ne gönderildi.

İfadeleri alınmaya çalışılan şüphelinin jandarmada ve mahkemede konuşmadığı, sürekli ağladığı bildirildi.

Sağlık Durumu ve Son Gelişme

Olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ali Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

