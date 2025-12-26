DOLAR
Çorum Merkezli 'Senet Hilesi'yle Milyonluk Dolandırıcılık: 7 Tutuklama

Çorum merkezli senet hilesiyle 55 vatandaşı dolandıran şebekeye operasyonda 14 gözaltı, 7 tutuklama; 58 araç ve 2 taşınmaz ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 18:35
Çorum Emniyeti, internet ilanları üzerinden yaygın dolandırıcılık şebekesini çökertti

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, araç satışı için internet ilanı veren vatandaşları hedef alan bir şebeke çökertildi. Şüphelilerin, alacaklı görünümü verip bir kısmı elden veya güvenli ödeme olarak ödedikleri halde geri kalan tutarlar için düzenledikleri senetleri ödemedikleri tespit edildi.

Soruşturma bulgularına göre şebeke, devri alınan araçların kaydını kendi aralarında veya üçüncü şahıslara devredip elde ettikleri gelirleri şirketler üzerinden aklıyordu. Yapılan mali incelemelerde, MASAK raporlarına göre şüphelilerin banka hesaplarında 2025 yılı içinde toplam 45 milyon TL işlem hacmi bulunduğu ve bu miktarın 15 milyon TL civarının şirketler üzerinden aklandığı belirlendi.

Polis, Çorum merkezli olmak üzere Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Ankara adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 46 milyon 500 bin TL olan 58 araç ile 2 taşınmaz'a da el konuldu.

Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklanırken, diğer 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma ve mağdur tespit çalışmaları devam ediyor; yetkili birimler olayla ilgili geniş çaplı incelemelerini sürdürüyor.

