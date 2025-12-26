Kars'ta Meydan Muharebesi Gibi Kavga: 7 Kişi Yaralandı

Olayın Detayları

Kars şehir merkezinde, Faikbey Caddesi üzerindeki Valilik Parkında iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek adeta bir meydan muharebesine dönüştü. Tarafların birbirlerine tekme, tokat ve bıçaklarla saldırdığı olayda 7 kişi yaralandı. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, yaralılar Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen emniyet güçleri, olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.

