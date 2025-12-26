Erzincan'da TEDAŞ Kavşağı'nda Kaza: İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Kaza ve Müdahale

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEDAŞ Kavşağı'nda bugün akşam saatlerinde gerçekleşti. Olayda 24 ACC 583 plakalı otomobil ile 34 AHP 552 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışma sonrası her iki araçta da maddi hasar oluşurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi.

Tedavi ve İnceleme

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedeni ile ilgili inceleme başlattı. Kavşakta trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlandı.

