MİT Koordinasyonunda Siber Casusluk Operasyonu: 4 Gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda yürütülen operasyonda, kişisel verilere yetkisiz erişim sağlayan siber casus ağına yönelik kapsamlı bir müdahale gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 4 kişi gözaltına alındı ve soruşturma genişletildi.

Operasyon ve gözaltılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Karabük'te eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda şebekenin 4 üyesi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden dördü 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen siteler ve veri erişimi

İncelemelerde, yasa dışı yollarla elde edilen verilerin barındırıldığı ve terör örgütleri ile organize suç yapıları da dahil olmak üzere isteyenlerin erişimine açık hale getirildiği tespit edilen 8 internet sitesi ele geçirilerek erişime kapatıldı. MİT'in değerlendirmesinde, söz konusu yapıların elde edilen verileri operasyonel amaçlarla kullanılmaya elverişli hale getirdiği belirtildi.

Adli bilişim ve teknik inceleme

Operasyonlarda veri depolama aygıtları ile örgütsel iletişimde kullanılan teknik cihazlara el konuldu. Ele geçirilen materyaller adli bilişim incelemesine alındı; parola ve benzeri erişim engelleri aşıldı, şifreli veri içeriği çözümlenerek soruşturma kapsamında dijital delil niteliğinde değerlendirildi. Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) operasyonlara gerekli teknik desteği sağladı.

MASAK kripto para trafiğini çözdü

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan finansal incelemede, yasa dışı gelir trafiğinin kripto varlık transferleri üzerinden parçalara ayrıldığı, ödemelerin yurtdışı tabanlı platformlara yönlendirildiği ve para hareketlerinin çok aşamalı transfer yöntemleriyle gizlendiği tespit edildi. Söz konusu finansal akış soruşturma kapsamında kayıt altına alındı.

Ulusal siber güvenliğe karşı sıfır tolerans

MİT, SGB, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve MASAK ortaklığında yürütülen çalışmalarda, siber casusluk faaliyetlerine ve ulusal siber güvenliği hedef alan tehditlere karşı sıfır tolerans politikasıyla mücadele edildiğini duyurdu. Soruşturma ve ilgili tespit-takip çalışmaları halen sürüyor.

