Samsun'da 100 bin lira değerindeki motosiklet tarlada bulundu, zanlı parmak izinden yakalandı

Samsun'da çalınan 100 bin lira değerindeki motosiklet tarlada bulundu; parmak iziyle tespit edilen E.K.H. (18) tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 18:47
Atakum ilçesi Taflan mevkisinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre bir kişiye ait yaklaşık 100 bin lira değerindeki motosiklet çalındı.

Kısa süre sonra motosiklet bir tarlaya atılmış halde bulunurken, motorun şase numarasının kazındığı tespit edildi.

Polis ekiplerince motosiklet üzerinde yapılan parmak izi incelemesi sonucunda, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan E.K.H. (18)'nin motosikleti çaldığı belirlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yürütülen takip sonucu yakalanarak gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan E.K.H., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

