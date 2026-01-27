ABD Orta Doğu’da Hava Tatbikatı Düzenleyecek

AFCENT, İran gerilimi sürerken CENTCOM bölgesinde birkaç gün sürecek hava tatbikatı düzenleyeceğini açıkladı; amaçlar ve işbirlikleri vurgulandı.

27.01.2026
27.01.2026
AFCENT, CENTCOM sorumluluk alanında hazırlık tatbikatı ilan etti

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT), İran ile ABD arasındaki gerilim devam ederken, Orta Doğu’da birkaç gün sürecek bir hava tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu.

AFCENT tarafından yapılan açıklamada, "AFCENT’in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı gerçekleştirecek" denildi.

Tatbikatın hedefleri ve uygulama ilkeleri

Tatbikatın varlık ve personel dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve CENTCOM genelinde esnek müdahale uygulamalarına hazırlık yapmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca tatbikatın ev sahibi ülkenin onayıyla, sivil ve askeri havacılık otoriteleriyle yakın işbirliği içinde, güvenli ve hassas şekilde ve egemenliğe saygı ilkesi ön planda tutularak yürütüleceği bildirildi.

AFCENT Komutanı ve CENTCOM Birleşik Kuvvetler Hava komutanı Derek France, "Hava kuvvetleri personelimiz, zorlu şartlar altında güvenli ve hassas bir şekilde, ortaklarımızla birlikte dağılıp operasyonlar yürütebileceklerini ve savaş sortileri gerçekleştirebileceklerini kanıtlıyorlar. Bu, savaşa hazır hava kuvvetleri personelini muhafaza etme ve hava gücünü ihtiyaç duyulduğunda ihtiyaç duyulan yerde kullanıma hazır tutmak için gereken disiplinli uygulamayı sürdürme taahhüdümüzü yerine getirmekle ilgilidir" dedi.

Tatbikat duyurusu, CENTCOM’un USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin Orta Doğu’ya ulaştığını açıklamasından bir gün sonra yapıldı.

