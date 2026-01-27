Pezeşkiyan ile Veliaht Prens Selman Telefonda Görüştü: Bölgesel İstikrar Mesajı

Pezeşkiyan ile Veliaht Prens Selman Telefonda Görüştü

Görüşme ve Tahran'ın mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin açıkladığı bilgilere göre Pezeşkiyan, görüşmede Müslüman ülkelere Tahran yönetimine sağladıkları destek için teşekkürlerini iletti.

Pezeşkiyan, bölgedeki istikrarsızlığın hiç kimseye fayda sağlamayacağını vurgulayarak, bölgenin istikrarını tehlikeye atacak psikolojik ve siyasi faaliyetlere karşı uyardı.

Pezeşkiyan ayrıca, İran'ın barışa, bölgede gerilimin azaltılmasına ve muhtemel çatışmaların önlenmesine yönelik herhangi bir süreci desteklemeye hazır olduğunu teyit etti.

Açıklamada ayrıca Veliaht Prens Selman'ın, Riyad yönetiminin İran'a yönelik her türlü saldırganlığı reddettiği ve bölgedeki kalıcı barış ile güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak için İran ve bölgedeki diğer ülkelerle iş yapmaya hazır olduğunu söylediği belirtildi.

ABD'nin Orta Doğu tatbikatı

ABD, Hürmüz Boğazı’ndaki askeri yığınağını artırarak Orta Doğu bölgesinde bir hava tatbikatı gerçekleştireceğini duyurdu.

AFCENT (ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı) açıklamasında, tatbikatın AFCENT’in CENTCOM sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı olduğu belirtildi.

Tatbikatın varlık ve personel dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve CENTCOM genelinde esnek müdahale uygulamalarına hazırlık yapmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu duyuru, CENTCOM’un USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin Orta Doğu’ya ulaştığını açıklamasından bir gün sonra yapıldı.

