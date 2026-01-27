Pezeşkiyan ile Veliaht Prens Selman Telefonda Görüştü: Bölgesel İstikrar Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü; bölgesel istikrar ve ABD’nin Orta Doğu tatbikatı konuşuldu.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 21:04
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 21:04
Pezeşkiyan ile Veliaht Prens Selman Telefonda Görüştü: Bölgesel İstikrar Mesajı

Pezeşkiyan ile Veliaht Prens Selman Telefonda Görüştü

Görüşme ve Tahran'ın mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin açıkladığı bilgilere göre Pezeşkiyan, görüşmede Müslüman ülkelere Tahran yönetimine sağladıkları destek için teşekkürlerini iletti.

Pezeşkiyan, bölgedeki istikrarsızlığın hiç kimseye fayda sağlamayacağını vurgulayarak, bölgenin istikrarını tehlikeye atacak psikolojik ve siyasi faaliyetlere karşı uyardı.

Pezeşkiyan ayrıca, İran'ın barışa, bölgede gerilimin azaltılmasına ve muhtemel çatışmaların önlenmesine yönelik herhangi bir süreci desteklemeye hazır olduğunu teyit etti.

Açıklamada ayrıca Veliaht Prens Selman'ın, Riyad yönetiminin İran'a yönelik her türlü saldırganlığı reddettiği ve bölgedeki kalıcı barış ile güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak için İran ve bölgedeki diğer ülkelerle iş yapmaya hazır olduğunu söylediği belirtildi.

ABD'nin Orta Doğu tatbikatı

ABD, Hürmüz Boğazı’ndaki askeri yığınağını artırarak Orta Doğu bölgesinde bir hava tatbikatı gerçekleştireceğini duyurdu.

AFCENT (ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı) açıklamasında, tatbikatın AFCENT’in CENTCOM sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı olduğu belirtildi.

Tatbikatın varlık ve personel dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve CENTCOM genelinde esnek müdahale uygulamalarına hazırlık yapmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu duyuru, CENTCOM’un USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin Orta Doğu’ya ulaştığını açıklamasından bir gün sonra yapıldı.

TAHRAN (İHA) - İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN’IN OFİSİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, PEZEŞKİYAN’IN...

TAHRAN (İHA) - İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN’IN OFİSİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, PEZEŞKİYAN’IN SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN SELMAN İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TELEFON GÖRÜŞMESİNDE BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRARI TEHLİKEYE ATACAK FAALİYETLERE KARŞI UYARIDA BULUNDUĞU BELİRTİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beylikdüzü E-5'te Minibüsün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
2
Pezeşkiyan ile Veliaht Prens Selman Telefonda Görüştü: Bölgesel İstikrar Mesajı
3
Yozgat'ta firari İ.A yakalandı: 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis
4
İstanbul'da Masaj Salonlarına Fuhuş ve Geniş Kumar Operasyonu
5
Antakya'da Müstakil Ev Yangını İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü
6
Kayseri eski Genel Sekreteri M.A. yeniden hakim karşısında
7
Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları