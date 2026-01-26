Samsun'da Pazarcı Cinayeti: Boğazı Kesilerek Öldürüldü

Samsun'da pazarcı cinayeti: Kan donduran ifadeler

24 Ocak akşamı Canik'te park halindeki araçta öldürüldü

Olay, 24 Ocak akşamı saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde, Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde park halinde bulunan 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araçta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk annesi Gamze S. (38) ile evli ve 4 çocuk babası pazarcı Ferit M. (45) uzun süredir yasak ilişki yaşıyordu. Taraflar arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre Gamze S., yanında getirdiği bıçak ve satır ile Ferit M.'nin boğazını kesip ardından satırla boyun bölgesine defalarca vurdu. Olayın ardından Gamze S., cinayette kullandığı bıçak ve satırla birlikte polise giderek teslim oldu. Polis ekipleri olay yerinde Ferit M.'yi araç içinde boğazı kesilmiş halde buldu.

Gamze S.'nin ifadesine göre; Ferit M. ilişkide bulunduğu kadını ayrılmak istediği için tehdit etmeye başladı. Gamze S. iddialarına göre Ferit M., daha önce kendisini kemerle dövdü, biber gazı sıktı ve aynı şiddeti çocuğuna da uygulayacağını söyledi. Yaklaşık 10 gün önce Ferit M.'nin umreden döndükten sonra kendisini sürekli aradığını belirtti.

Gamze S. ifadesinde şunları söyledi: "Araca binip şehir hastanesi yoluna gittik. Ferit burada beni tehdit edip ilişkiye girmek istedi. Oğlum Aydın 10 gün önce ilişkimizi öğrenmişti. Oğlum Ferit ile gittiğimizi gördü. Şehir hastanesi yoluna gittik. Burada beni tehdit etti, ilişkiye girmek istedi. İkna edip oğlum Aydın'ı da araca alıp, yeniden olay yerine geldik. Oğlum aracın önünde, ben arkada oturuyordum. Ferit alkolüydü. Elindeki bira şişesini havaya kaldırdı. Korkutmak amacıyla boğazına bıçağı dayadım, bu sırada boğazı kesildi. Ardından bıçakla birkaç darbe daha vurdum. Ferit M. araçtan düşünce ardından yaşadığım şiddet ve tehditlerin etkisiyle yerdeyken satırla birkaç kez daha vurdum. Olay sırasında bıçak ve satırı kendim kullandım. Oğlum ve eşim herhangi bir kesici alet kullanmadı."

Gamze S., olay sonrası Ferit M.'nin cep telefonunu araçtan aldığını, içinde kendisine ait özel görüntüler bulunduğu için oğluna telefonu yok etmesini söylediğini ve telefonun daha sonra nereye atıldığını bilmediğini belirtti.

Daha önce Ferit M. hakkında tehdit ve darp nedeniyle iki kez şikâyette bulunduğunu ve tedbir kararı aldırdığını söyleyen Gamze S., son tedbir kararının olaydan kısa süre önce sona erdiğini ifade etti.

Olayla ilgili olarak Gamze S.'nin, olay sırasında araçta bulunan oğlu ve olay yerine sonradan gelen eşinin ifadelerinin de alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

3 ÇOCUK ANNESİ GAMZE S.