Antakya'da Müstakil Ev Yangını İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Bağrıyanık Mahallesi'nde çıkan yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı

Hatay'da bir müstakil evde çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan hızlı müdahaleyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde bulunan müstakil evde başladı. Alevlerin fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve olay yerine intikal eden ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Can kaybı veya yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangının çevre yapı ve alanlara sıçramasının önlendiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

