Yozgat'ta firari İ.A yakalandı: 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis

Yozgat Emniyet ekipleri, 'silahla tehditle gasp' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A'yı yakaladı; hükümlü cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 20:53
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 21:03
Yozgat'ta firari İ.A yakalandı: 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis

Yozgat'ta firari İ.A yakalandı: 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis

Emniyet ekipleri 'silahla tehditle gasp' suçundan aranan hükümlüyü yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı.

Ekipler, hakkında 'silahla tehditle gasp' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A isimli şahsı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından hükümlü cezaevine gönderildi.

YOZGAT'TA 8 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI.-

YOZGAT'TA 8 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI.-

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beylikdüzü E-5'te Minibüsün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
2
Pezeşkiyan ile Veliaht Prens Selman Telefonda Görüştü: Bölgesel İstikrar Mesajı
3
Yozgat'ta firari İ.A yakalandı: 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis
4
İstanbul'da Masaj Salonlarına Fuhuş ve Geniş Kumar Operasyonu
5
Antakya'da Müstakil Ev Yangını İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü
6
Kayseri eski Genel Sekreteri M.A. yeniden hakim karşısında
7
Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları