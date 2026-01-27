Yozgat'ta firari İ.A yakalandı: 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis
Emniyet ekipleri 'silahla tehditle gasp' suçundan aranan hükümlüyü yakaladı
Edinilen bilgiye göre, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı.
Ekipler, hakkında 'silahla tehditle gasp' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A isimli şahsı düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından hükümlü cezaevine gönderildi.
