Adana'da Boşanma Tartışması: Koca Tartakladı, Araca Defalarca Çarptı

Adana Çukurova'da boşanma aşamasındaki kadını tartaklayan koca, kadını takip edip otomobiliyle defalarca çarptı; dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 19:12
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:15
Çukurova'da yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Adana'da boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışma, kocanın eşini tartaklamasının ardından takip ve çarpma olayına dönüştü.

Olay, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki karısının bulunduğu araçtan çocuğu almak isteyen koca, çıkan tartışma sırasında kadını tartakladı.

Kadın araca binerek olay yerinden uzaklaşınca koca peşini bırakmadı. Otomobiliyle eşini takip eden şahıs, seyir halindeki araca defalarca arkadan çarptı.

Yaşanan dehşet anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

ADANA’DA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ BİR ÇİFT ARASINDA YAŞANAN ŞİDDET VE KOVALAMACA KAMERALARA YANSIDI. ÇOCUĞUNU ALMAK İSTEYEN KOCA, TARTIŞTIĞI EŞİNİ DARBETTİKTEN SONRA ARACIYLA KAÇAN KADININ PEŞİNE DÜŞEREK DEFALARCA ÇARPTI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

