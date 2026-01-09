Adana'da Boşanma Tartışması: Koca Tartakladı, Araca Defalarca Çarptı

Çukurova'da yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Adana'da boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışma, kocanın eşini tartaklamasının ardından takip ve çarpma olayına dönüştü.

Olay, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki karısının bulunduğu araçtan çocuğu almak isteyen koca, çıkan tartışma sırasında kadını tartakladı.

Kadın araca binerek olay yerinden uzaklaşınca koca peşini bırakmadı. Otomobiliyle eşini takip eden şahıs, seyir halindeki araca defalarca arkadan çarptı.

Yaşanan dehşet anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

