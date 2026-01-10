Ankara Keçiören'de Tıra Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara Keçiören'de gece meydana gelen kazada Hyundai otomobil tıra çarptı; sürücü O.K. hayatını kaybetti, araçta yangın çıktı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 05:04
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 05:13
Ankara Keçiören'de Tıra Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara Keçiören'de Tıra Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde çevre yolunun Keçiören mevkiinde meydana geldi.

Kaza Detayları

O.K.'nin kullandığı 06 EYP 871 plakalı Hyundai marka otomobil, 67 EK 377 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç tırın altına sıkıştı ve araçta yangın çıktı.

Müdahale ve Sonuç

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, sağlık ekipleri O.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze adli tıp morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA’NIN KEÇİÖREN İLÇESİNDE ÇEVREYOLUNDA TIRA ARKADAN ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI...

ANKARA’NIN KEÇİÖREN İLÇESİNDE ÇEVREYOLUNDA TIRA ARKADAN ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.

ANKARA’NIN KEÇİÖREN İLÇESİNDE ÇEVREYOLUNDA TIRA ARKADAN ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Fırtınada Çevik Kuvvet, Anne ve Bebeği Kalkanla Korudu
2
Çekmeköy'de Makas Atan Sürücü Kurye H.U.'yu Öldürdü
3
Ankara Keçiören'de Tıra Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Beşiktaş Bebek Mahallesi'ndeki Otele Gece Operasyonu: Jandarma Köpekleri Görevde
5
Muğla (Fethiye) Tersane Yangını: Ahşap Tekne Alevlere Teslim
6
Beşiktaş'ta Otelde Jandarma Operasyonu: Çalışmalar Sürüyor
7
Beşiktaş'ta Jandarma Operasyonu: Otelde Gece Müdahalesi Sürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları