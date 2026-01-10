Ankara Keçiören'de Tıra Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde çevre yolunun Keçiören mevkiinde meydana geldi.

Kaza Detayları

O.K.'nin kullandığı 06 EYP 871 plakalı Hyundai marka otomobil, 67 EK 377 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç tırın altına sıkıştı ve araçta yangın çıktı.

Müdahale ve Sonuç

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, sağlık ekipleri O.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze adli tıp morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA’NIN KEÇİÖREN İLÇESİNDE ÇEVREYOLUNDA TIRA ARKADAN ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.