Çekmeköy'de Makas Atan Sürücü Kurye H.U.'yu Öldürdü

Çekmeköy'de makas atan sürücünün çarpması sonucu kurye yaşamını yitirdi

Kaçan sürücünün yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı

Çekmeköy'de gece saatlerinde meydana gelen kazada, iddialara göre makas atarak ve aşırı hızla ilerleyen bir otomobilin çarptığı kurye H.U. (46), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Çekmeköy Taşdelen Alt Geçidi mevkiinde, mesai bitiminde evine dönmek üzere yola çıkan H.U.'nun çarpışma anında gerçekleşti. Çarpmanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yapılan ilk kontrollerde H.U.'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı arama ve soruşturma başlattı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

