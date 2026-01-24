Adana'da fabrika yangını: Denli A.Ş.'de 1 saatlik müdahale, soğutma sürüyor

Adana'da Denli A.Ş. fabrikasında yangın

Olayın Detayları

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Acıdere Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Denli A.Ş. isimli, dipçik, parke, panel üretimi yapan fabrikada saat 00.15 sıralarında yangın çıktı.

İddiaya göre içeriden bir patlama sesi duyan fabrika bekçisi, kısa sürede yükselen alevleri fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği 1 saatlik müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangına ayrıca Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.

Alevlerin yükseldiği fabrikada itfaiyenin soğutma çalışması devam ediyor.

ADANA’DA DİPÇİK, PARKE, PANEL ÜRETİMİ YAPAN BİR FABRİKADA YANGIN ÇIKTI. İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALIRKEN SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR.