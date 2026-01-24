Adana'da fabrika yangını: Denli A.Ş.'de 1 saatlik müdahale, soğutma sürüyor

Adana Sarıçam'da Denli A.Ş. fabrikasında saat 00.15'te çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 02:01
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 02:07
Adana'da Denli A.Ş. fabrikasında yangın

Olayın Detayları

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Acıdere Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Denli A.Ş. isimli, dipçik, parke, panel üretimi yapan fabrikada saat 00.15 sıralarında yangın çıktı.

İddiaya göre içeriden bir patlama sesi duyan fabrika bekçisi, kısa sürede yükselen alevleri fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği 1 saatlik müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangına ayrıca Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.

Alevlerin yükseldiği fabrikada itfaiyenin soğutma çalışması devam ediyor.

