Trabzon Araklı'da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücü M.E.C. yaralandı; kaza anı iş yeri kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 23:31
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 23:48
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Trabzon’un Araklı ilçesinde, bu akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Araklı Sanayi Sitesi içinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışma anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü M.E.C., olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

