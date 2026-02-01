Adana'da Metrekareye 138 Kilogram Yağış, Bin 257 Su Baskını

Adana'da cuma günü metrekareye 138 kilogram yağmur düştü; bin 257 su baskını ve 145 kurtarma operasyonu kayıtlara geçti.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:01
Ekipler 145 kurtarma operasyonu gerçekleştirdi; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 bin 573 ihbar geldi

Adana'da meteoroloji verilerine göre metrekareye 138 kilogram yağış düştü. Cuma günü başlayan sağanak, kent genelinde cadde ve sokakların göle dönmesine neden oldu.

Yağmur sırasında ve sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 2 bin 573 ihbar ulaştı. Gelen çağrılardan bin 481 olay vakaya dönüştü ve tamamına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Vakaların bin 257'si su baskını ihbarı olarak kaydedilirken, 145'i kurtarma ihbarı olarak bildirildi. Ayrıca ihbarların 79'u rapor talebine dönüştü.

Su baskınlarının en yoğun görüldüğü ilçe Yüreğir oldu; burada 733 vaka kayda geçti. Diğer ilçelerdeki vaka sayıları ise şöyle: Seyhan 553, Sarıçam 115, Çukurova 64, Ceyhan 9, Kozan 1, Tufanbeyli 5 ve İmamoğlu 1.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam edebileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

