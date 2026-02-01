Şırnak’ta 142 kilogram metamfetamin ele geçirildi — Bakan Yerlikaya

Bakan Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 142 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 11:02
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 11:03
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ta yürütülen uyuşturucu operasyonunun sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Operasyon ve ele geçirilen miktar

Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda; 142 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir tıra düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması

"Şırnak’ta ‘Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele’ kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 142 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir tıra düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık. Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değildir; bu mücadele, küresel bir güvenlik mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

