Şırnak’ta 142 kilogram metamfetamin ele geçirildi — Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ta yürütülen uyuşturucu operasyonunun sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Operasyon ve ele geçirilen miktar

Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda; 142 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir tıra düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması

"Şırnak’ta ‘Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele’ kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 142 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir tıra düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık. Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değildir; bu mücadele, küresel bir güvenlik mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

