Bursa Nilüfer'de 'Yol Verme' Tartışması Kamerada

Bursa Nilüfer'de otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye arasında 'yol verme' tartışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:33
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:38
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle başlayan tartışma uzun süre devam etti. Tartışmada tansiyon kısa sürede yükseldi ve taraflar yol ortasında birbirlerine bağırıp küfretti.

Olay anları güvenlik kamerasında

Gerginliğin büyüdüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların karşılıklı olarak bağırdığı ve küfrettiği görülüyor.

Bir süre devam eden kavganın ardından otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye, karşılıklı sözlü atışmalarını sürdürerek bölgeden ayrıldı.

