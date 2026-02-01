Erciş'te Seyir Halindeki Opel'in Motorunda Yangın
Olay ve müdahale
Van’ın Erciş ilçesinde, akşam saatlerinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın, Yukarı Işıklı Mahallesi civarında meydana geldi.
Sürücü M.Ç., kontrol panelinden çıkan alevleri görüp aracı yol kenarına çekti ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahale için haber üzerine Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, 44 ADG 474 plakalı Opel marka otomobilde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
