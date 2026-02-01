Van’da Otomobil Takla Attı: Edremit’te 2 Kişi Hafif Yaralandı

Kaza Yeni TOKİ civarında meydana geldi

Van’ın Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, 17 PF 608 plakalı otomobilin takla atması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Edremit ilçesi Yeni TOKİ civarında gerçekleşti. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan şahıslar kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. Sağlık ekipleri, yaralılara ayakta kontrol amaçlı müdahale etti; yapılan tedavinin ardından şahıslar bölgeden ayrıldı.

VAN'IN EDREMİT İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI.