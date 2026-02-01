Van’da Otomobil Takla Attı: Edremit’te 2 Kişi Hafif Yaralandı

Van'ın Edremit ilçesinde 17 PF 608 plakalı otomobilin takla atması sonucu 2 kişi hafif yaralandı; sağlık ve kurtarma ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 11:02
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 11:02
Kaza Yeni TOKİ civarında meydana geldi

Van’ın Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, 17 PF 608 plakalı otomobilin takla atması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Edremit ilçesi Yeni TOKİ civarında gerçekleşti. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan şahıslar kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. Sağlık ekipleri, yaralılara ayakta kontrol amaçlı müdahale etti; yapılan tedavinin ardından şahıslar bölgeden ayrıldı.

