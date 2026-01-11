Adana Karaisalı'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana Karaisalı Gildirli Mahallesi'nde dün gece 01.00'de başlayan samanlık yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:44
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:55
Gildirli Mahallesi'nde gece çıkan yangına müdahale

Adana'nın Karaisalı ilçesinde dün gece başlayan ve bugün de devam eden samanlık yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Karaisalı ilçesine bağlı Gildirli Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, hayvancılık yapan bir kişinin samanlığında gece bilinmeyen bir sebeple yangın başladı.

Yangını fark eden şahıs durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü.

Yangın alanında giriş ve çıkış noktalarında 2 kepçe ile aralıksız tahliye çalışması yürütüldü. Yangın kontrol altına alınırken, bir taraftan da soğutma çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik güçleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

