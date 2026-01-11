Adana Karaisalı'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Gildirli Mahallesi'nde gece çıkan yangına müdahale

Adana'nın Karaisalı ilçesinde dün gece başlayan ve bugün de devam eden samanlık yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Karaisalı ilçesine bağlı Gildirli Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, hayvancılık yapan bir kişinin samanlığında gece bilinmeyen bir sebeple yangın başladı.

Yangını fark eden şahıs durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü.

Yangın alanında giriş ve çıkış noktalarında 2 kepçe ile aralıksız tahliye çalışması yürütüldü. Yangın kontrol altına alınırken, bir taraftan da soğutma çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik güçleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

