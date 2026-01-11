Elazığ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Elazığ Kırklar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı; polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 22:34
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 22:35
Kırklar Mahallesi'nde Çatışma

Elazığ'da, Kırklar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada silahla tartıştıkları 2 kişiyi yaralayan şahıslar olay yerinden kaçtı.

Kavgayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

