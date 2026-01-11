Niksar'da elektrikli bisiklet kazası: Murat Alparslan (29) yaşamını yitirdi

Kaza detayları ve soruşturma

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada, Murat Alparslan (29) elektrikli bisikletle seyir halindeyken virajı alamayarak Usta Hasan köyü yolu üzerinde uçuruma yuvarlandı.

Kazadan sonra yaklaşık 4 saat boyunca kendisinden haber alınamayan Alparslan’ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılan ağır yaralı genç, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Alparslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

