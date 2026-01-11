Niksar'da elektrikli bisiklet kazası: Murat Alparslan (29) yaşamını yitirdi

Tokat'ın Niksar ilçesinde elektrikli bisikletle uçuruma yuvarlanan 29 yaşındaki Murat Alparslan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 22:26
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 22:26
Niksar'da elektrikli bisiklet kazası: Murat Alparslan (29) yaşamını yitirdi

Niksar'da elektrikli bisiklet kazası: Murat Alparslan (29) yaşamını yitirdi

Kaza detayları ve soruşturma

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada, Murat Alparslan (29) elektrikli bisikletle seyir halindeyken virajı alamayarak Usta Hasan köyü yolu üzerinde uçuruma yuvarlandı.

Kazadan sonra yaklaşık 4 saat boyunca kendisinden haber alınamayan Alparslan’ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılan ağır yaralı genç, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Alparslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE ELEKTRİKLİ BİSİKLETLE UÇURUMA YUVARLANAN GENÇ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE...

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE ELEKTRİKLİ BİSİKLETLE UÇURUMA YUVARLANAN GENÇ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE ELEKTRİKLİ BİSİKLETLE UÇURUMA YUVARLANAN GENÇ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Ters Yöne Giren Alkollü Sürücü Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
2
Elazığ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
3
Eskişehir'de okul bahçesinde bıçaklama: 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
4
Kastamonu Araç’ta Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı
5
Bursa İnegöl'de motosiklet yaya çarptı: 1’i ağır, 2 yaralı
6
Niksar'da elektrikli bisiklet kazası: Murat Alparslan (29) yaşamını yitirdi
7
İstanbul'da 2004 Cinayetinin Hükümlüsü Zeynep K. Kartal'da Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları