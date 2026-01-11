Bursa İnegöl'de motosiklet yaya çarptı: 1’i ağır, 2 yaralı
Kaza detayları
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı yaya ve sürücü yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerinde seyir halinde olan Gökhan B. (18)16 BUJ 420 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zekeriya K. (69)'ya çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ve yaya, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı yayanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
