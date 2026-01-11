Bursa İnegöl'de motosiklet yaya çarptı: 1’i ağır, 2 yaralı

Bursa İnegöl'de motosikletin çarptığı yaya ve sürücü yaralandı; yayanın durumu ağır. Kaza Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda saat 19.00'da gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 22:27
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 22:27
Bursa İnegöl'de motosiklet yaya çarptı: 1’i ağır, 2 yaralı

Bursa İnegöl'de motosiklet yaya çarptı: 1’i ağır, 2 yaralı

Kaza detayları

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı yaya ve sürücü yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Gökhan B. (18)16 BUJ 420 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zekeriya K. (69)'ya çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ve yaya, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı yayanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAYA VE SÜRÜCÜ...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAYA VE SÜRÜCÜ YARALANDI.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAYA VE SÜRÜCÜ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Ters Yöne Giren Alkollü Sürücü Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
2
Elazığ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
3
Eskişehir'de okul bahçesinde bıçaklama: 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
4
Kastamonu Araç’ta Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı
5
Bursa İnegöl'de motosiklet yaya çarptı: 1’i ağır, 2 yaralı
6
Niksar'da elektrikli bisiklet kazası: Murat Alparslan (29) yaşamını yitirdi
7
İstanbul'da 2004 Cinayetinin Hükümlüsü Zeynep K. Kartal'da Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları