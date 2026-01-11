Kastamonu Araç’ta Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 34 PF 8570 plakalı otomobilin takla atması sonucu sürücü M.Ç. yaralandı; ekipler müdahale etti, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 22:34
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 22:34
Kastamonu Araç’ta Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Kastamonu Araç’ta Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Kaza Detayları

Kastamonu’nun Araç ilçesinde, Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde meydana gelen kazada, M.Ç. idaresindeki 34 PF 8570 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU'NUN ARAÇ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ...

KASTAMONU'NUN ARAÇ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.

KASTAMONU'NUN ARAÇ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Ters Yöne Giren Alkollü Sürücü Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
2
Elazığ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
3
Eskişehir'de okul bahçesinde bıçaklama: 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
4
Kastamonu Araç’ta Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı
5
Bursa İnegöl'de motosiklet yaya çarptı: 1’i ağır, 2 yaralı
6
Niksar'da elektrikli bisiklet kazası: Murat Alparslan (29) yaşamını yitirdi
7
İstanbul'da 2004 Cinayetinin Hükümlüsü Zeynep K. Kartal'da Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları