Kastamonu Araç’ta Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı
Kaza Detayları
Kastamonu’nun Araç ilçesinde, Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde meydana gelen kazada, M.Ç. idaresindeki 34 PF 8570 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
KASTAMONU'NUN ARAÇ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.