Adilcevaz'da kuduz alarmı: Kömürlü köyü karantinaya alındı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Kömürlü köyünde kuduz vakası tespit edildi

Adilcevaz ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Kömürlü köyünde, bir köpekten alınan numunelerde kuduz tespit edildi.

Bunun üzerine Adilcevaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köyde karantina uygulaması başlatıldı ve köye canlı hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Köy muhtarı Tahsin Karaaslan, İl Özel İdaresi, Adilcevaz Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin başıboş sokak köpeklerini aralıksız bir şekilde topladığını belirtti. Karaaslan, "Yetkili kurumlarımız düzenli olarak bu hayvanları topluyor. Buna rağmen Patnos’un köylerinden bazı kişiler, sokak hayvanlarını gizlice köyümüz sınırlarına bırakıyor. Bu durum bizleri ciddi şekilde mağdur ediyor" dedi.

Köy sakinlerinden Hüseyin Karaaslan ise köyün şu anda karantina altında olduğunu hatırlatarak yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Hayvancılıkla uğraştıklarını belirten Karaaslan, "Hayvanlarımız için zaman zaman ilaç temin etmemiz gerekiyor ancak karantina nedeniyle ilçeye gidemiyoruz. Bu durum bizleri zor durumda bırakıyor" ifadelerini kullandı.

Muhtar Tahsin Karaaslan, yetkili kurumların Adilcevaz ve Bitlis genelinde sokak hayvanlarını kontrollü şekilde topladığını vurgulayarak, "Buna rağmen Patnos’a bağlı köylerden sokak hayvanları getirilerek köyümüze bırakılıyor ve bu durumun tüm yükü bize kalıyor. Sürekli rahatsız ediliyoruz. Bir an önce köyümüzdeki karantinanın kaldırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNE BAĞLI KÖMÜRLÜ KÖYÜ KUDUZ NEDENİYLE KARANTİNAYA ALINDI.