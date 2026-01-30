Adıyaman'da Narkotik Ekiplerinden Şok Denetim

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde parklar ve metruk binalarda şok denetim gerçekleştirdi.

30.01.2026
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:38
Kent merkezinde kapsamlı uygulama

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğü ekiplerince şok denetim yapıldı.

Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde kent merkezinde denetim gerçekleştirdi. Parklar, metruk binalar ve benzeri bölgelerde yapılan kontrollerde şüpheli görülen şahısların kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapıldı.

Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları