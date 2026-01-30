Adıyaman'da Narkotik Ekiplerinden Şok Denetim
Kent merkezinde kapsamlı uygulama
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğü ekiplerince şok denetim yapıldı.
Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde kent merkezinde denetim gerçekleştirdi. Parklar, metruk binalar ve benzeri bölgelerde yapılan kontrollerde şüpheli görülen şahısların kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapıldı.
Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.
ADIYAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELEDE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE ŞOK DENETİM YAPILDI.