Kastamonu'da Tefecilik Operasyonunda Tutuklu Sayısı 12'ye Yükseldi

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılında, F.Y. isimli vatandaşın intihar etmeden önce bıraktığı mektupla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, tefecilik yapan şebekeyi dört ay süren teknik takip ve çalışmalarla mercek altına aldı.

Yaklaşık 4 aylık teknik takip sonunda düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Yeni operasyon: 3 adrese eş zamanlı müdahale

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S. ve A.S. tutuklanırken, E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu gelişmelerle birlikte toplam tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

