Kastamonu'da Tefecilik Operasyonunda Tutuklu Sayısı 12'ye Yükseldi

Kastamonu'da 4 aylık teknik takip sonrası düzenlenen tefeci operasyonlarında tutuklu sayısı 12'ye çıktı; soruşturma F.Y.'nin mektubu üzerine başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:27
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:27
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılında, F.Y. isimli vatandaşın intihar etmeden önce bıraktığı mektupla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, tefecilik yapan şebekeyi dört ay süren teknik takip ve çalışmalarla mercek altına aldı.

Yaklaşık 4 aylık teknik takip sonunda düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Yeni operasyon: 3 adrese eş zamanlı müdahale

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S. ve A.S. tutuklanırken, E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu gelişmelerle birlikte toplam tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

KASTAMONU'DA İNTİHAR EDEN VATANDAŞIN BIRAKTIĞI NOTLA İLGİLİ BAŞLATILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, 4 AYDIR TAKİP EDİLEN TEFECİ ŞEBEKESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANIRKEN, DEVAM EDEN OPERASYONLARIN İKİNCİ DALGASINDA İSE 2 KİŞİ DAHA TUTUKLANIRKEN, OLAYLA İLGİLİ TUTUKLA SAYISI 12'YE YÜKSELDİ.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları