Bartın'da Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır

Bartın Kemer Meydanı'nda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı; N.G. yoğun bakımda, saldırgan Ç.K. yakalandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:21
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:29
Bartın'da Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır

Bartın'da Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır

Kemer Meydanı'nda ailevi husumet kavga çıkardı

Bartın'da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, yaralılardan 1'i ağır.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam ailesiyle birlikte Kemer Meydanı'nda yürüyen N.G. (23) ve O.G. (32), ailevi sorunlar nedeniyle husumetli oldukları akrabaları Ç.K. ile karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.K., bıçakla N.G.'yi yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan O.G. de elinden hafif şekilde yaralandı.

Meydanda bulunan bir polis ekibi olaya müdahale edip, telsizle destek ve ambulans istedi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.G.'nin yoğun bakımda bulunduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Kaçan Ç.K. ise, olay yeri yakınlarında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BIÇAKLI KAVGADA N.G. AĞIR YARALANDI.

BIÇAKLI KAVGADA N.G. AĞIR YARALANDI.

BARTIN'DA AKŞAM SAATLERİNDE KENT MEYDANINDA KARŞILAŞAN AKRABALAR ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu: 6’sı yabancı 15 kadın kurtarıldı, 13 şüpheli yakalandı
2
Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 141.88 gr Bonzai Ele Geçirildi
3
Bursa'da Trafikte Uçan Tekmeli Kavga
4
Tekirdağ'da Heyelan: Şarköy Gaziköy-Uçmakdere Sahil Yolu Trafiğe Kapandı
5
Menteşe'de Kaybolan Ömriye Duman Karabağlar Yaylası'nda Ölü Bulundu
6
Konya Meram'da Apartmanda Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları