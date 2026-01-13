Diyarbakır'da Kur'an Kursuna Silahlı Saldırı: 1 Ölü, O Anlar Kamerada

Diyarbakır Bağlar'da Kur'an kursuna düzenlenen silahlı saldırıda Yasin Acun yaşamını yitirdi, güvenlik görevlisi Osman Ç. yaralandı; saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:48
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 18:19
Diyarbakır'da Kur'an Kursuna Silahlı Saldırı: 1 Ölü, O Anlar Kamerada

Diyarbakır'da Kur'an Kursuna Silahlı Saldırı: O Anlar Güvenlik Kamerasında

Bağlar'da 1 ölü, 1 yaralı — Şüpheliler yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Bağcılar Mahallesi 1086 Sokak'ta bulunan bir Kur'an kursu'na düzenlenen silahlı saldırıda Yasin Acun hayatını kaybetti, kursun güvenlik görevlisi Osman Ç. (35) yaralandı.

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların kursa silahla girip doğrudan ateş açtığı ve kaosun yaşandığı anlar yer alıyor.

Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada, olaya karıştığı belirlenen kardeşler M.E.Y, M.E.Y ile ismi öğrenilmeyen bir kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, olay yerinden araçla kaçarken kullandıkları silahla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü, şüphelilerin emniyet işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

DİYARBAKIR’IN MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDE KUR’AN KURSUNDA 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 1 KİŞİNİN...

DİYARBAKIR’IN MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDE KUR’AN KURSUNDA 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI KAYDI ORTAYA ÇIKTI

DİYARBAKIR’IN MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDE KUR’AN KURSUNDA 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 1 KİŞİNİN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da 3 Günlük Motosiklet Denetimi: 476 Bin 358 TL Ceza
2
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu mahkemeye sevk edildi
3
Tokat Erbaa'da İki Katlı Evde Yangın: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor
4
Serik'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
5
Bergama'da 8 bin 21 Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
6
Fatih'te 3 Çantayı Çalan Şilili Şüpheli Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları