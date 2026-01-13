Diyarbakır'da Kur'an Kursuna Silahlı Saldırı: 1 Ölü, O Anlar Kamerada

Diyarbakır'da Kur'an Kursuna Silahlı Saldırı: O Anlar Güvenlik Kamerasında

Bağlar'da 1 ölü, 1 yaralı — Şüpheliler yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Bağcılar Mahallesi 1086 Sokak'ta bulunan bir Kur'an kursu'na düzenlenen silahlı saldırıda Yasin Acun hayatını kaybetti, kursun güvenlik görevlisi Osman Ç. (35) yaralandı.

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların kursa silahla girip doğrudan ateş açtığı ve kaosun yaşandığı anlar yer alıyor.

Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada, olaya karıştığı belirlenen kardeşler M.E.Y, M.E.Y ile ismi öğrenilmeyen bir kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, olay yerinden araçla kaçarken kullandıkları silahla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü, şüphelilerin emniyet işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

