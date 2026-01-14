Zonguldak'ta Elma Yerken Nefessiz Kalan Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta evinde elma yerken boğazına parça kaçan güvenlik görevlisi Nazmiye Yarbaşı Esen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; cenazesi Kozlu'da defnedilecek.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:44
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:44
Zonguldak'ta Elma Yerken Nefessiz Kalan Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta evde yenen elma sonrası hayatını kaybetti

Zonguldak’ta, evinde elma yerken boğazına parça kaçması sonucu nefessiz kalan güvenlik görevlisi Nazmiye Yarbaşı Esen, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde güvenlik personeli olarak görev yapan Nazmiye Yarbaşı Esen, evinde elma yerken boğazına parça kaçması nedeniyle fenalaştı.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Esen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Cenaze bilgileri

Nazmiye Yarbaşı Esen, ikindi vakti son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze namazı Kozlu ilçesi Tuğlaharmanı Çavdar Camii'nde kılınacak ve ardından Kozlu Askeri Tepe Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

