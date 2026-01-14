Çiğli'de Eski İHD İzmir Başkanı Ali Aydın Ölü Bulundu

İzmir Çiğli’de 69 yaşındaki eski İHD İzmir Şube Başkanı Ali Aydın, dağlık alanda ölü bulundu. Şüpheli M.D.E. gözaltına alındı; cinayeti uyuşturucu etkisinde işlediğini itiraf etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:17
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:17
Olayın Detayları

İzmir'in Çiğli ilçesi Evka-2 bölgesindeki dağlık alanda sabah saatlerinde hareketsiz bir şahıs olduğu ihbarı üzerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 69 yaşındaki Ali Aydın'ın cansız bedenini tespit etti. Aydın, emekli öğretmen, serbest avukat ve eski İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şube Başkanı olarak biliniyordu.

Şüpheli ve Yakalama

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmada, olayın şüphelisi olarak 30 yaşındaki M.D.E. belirlendi. Çiğli Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İtiraf ve Soruşturma

Gözaltındaki zanlının emniyette suçunu kabul ettiği, beyanında cinayeti uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında iken işlediğini söylediği öğrenildi. Yürütülen soruşturma kapsamında olayın herhangi bir siyasi yönü olmadığı, suçun madde bağımlısı bir kişi tarafından işlendiği belirtildi. Olayda, Aydın'ın dağlık alanda yürüyüş yaparken bir şahıs tarafından kafasının taşla ezilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Soruşturma ve adli işlemler sürüyor.

