Bingöl'de Asayiş Suçlarında Düşüş: Vali Ahmet Hamdi Usta 2025 Verilerini Açıkladı

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, asayiş ve güvenlik toplantısında 2025 yılı verilerini 2024 ile karşılaştırarak kentte suç oranlarında ciddi düşüşler yaşandığını duyurdu.

Kişilere Karşı İşlenen Suçlardaki Azalış

Kişilere karşı işlenen suçlar 2024 yılında 2 bin 905 iken 2025 yılında yüzde 6 azalarak 2 bin 729 oldu. Vali Usta, bazı başlıca düşüşleri şöyle sıraladı:

Kasten öldürme: Olay sayısı 7’den 3’e düştü (yüzde 57 azalış).

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma: Olay sayısı 33’ten 14’e geriledi (yüzde 58 azalış).

Cinsel saldırı: 2024’te 23 olan olay sayısı 2025’te 14e indi (yüzde 39 azalış).

Kasten yaralama: 2024’te 1.065 olan olay sayısı, 2025’te 943e gerileyerek (yüzde 11 azalış) kaydedildi.

Tehdit: Olay sayısı 559’dan 479’a inerek (yüzde 14 azalış) gerçekleşti.

Aynı dönemde bu suçlarda aydınlatma oranı 2024’te %98 iken 2025’te %99 olarak açıklandı.

Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlardaki Gelişmeler

Mal varlığına karşı işlenen suçlar 2024’te 889 iken 2025’te yüzde 20 azalışla 709 olmuştur. Vali Usta, örnekleri şu şekilde paylaştı:

Otodan hırsızlık: 2024’te 8 olan olay sayısı 2025’te 1e düştü (yüzde 88 azalış).

Evden hırsızlık: 2024’te 100 olan olay sayısı 2025’te 82ye indi (yüzde 18 azalış).

Yağma: Olay sayısı 2024’te 34 iken 2025’te 25 oldu (yüzde 26 azalış).

Dolandırıcılık: 2024’te 202 olan olay sayısı 2025’te 186ya geriledi (yüzde 8 azalış).

Mal varlığına karşı suçlarda aydınlatma oranı 2024’te %85 iken 2025’te %89 olarak açıklandı.

Hapis cezası ve ifadesine yönelik aranan şahısların yakalanmasında ise 2024’te 2 bin 250 kişi yakalanırken, 2025’te yüzde 2 artışla 2 bin 298 kişinin yakalandığı bildirildi.

Vali Usta'dan Veda

Toplantı sonunda duygusal bir veda konuşması yapan Vali Ahmet Hamdi Usta, 2023 yılı Ağustos ayından bu yana Bingöl’de görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, pazartesi günü itibarıyla kentten ayrılacağını açıkladı. Usta, Bingöl’de kurduğu dostluklara değinip yeni Bingöl Valisi Cahit Çelike başarı diledi.

