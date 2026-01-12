Adıyaman Kahta'da Feci Kaza: Otobüs Otomobili 'Kağıt Gibi' Ezdi — 3 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman Kahta kara yolunda otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; otomobil 'kağıt gibi' ezildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:50
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:50
Adıyaman Kahta'da Feci Kaza: Otobüs Otomobil ile Çarpıştı

Kaza Detayları ve Müdahale

Kaza, Adıyaman Kahta kara yolunda meydana geldi. 02 ACU 651 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 02 DG 353 plakalı, Ünal firmasına ait yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil 'kağıt gibi' ezilirken, araçta bulunan Mahmut İnci, Zahide Esen ve Yusuf İnci olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 1 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

