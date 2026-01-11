Hatay'da Kanalizasyona Beton Döken Firmaya 212 Bin TL Ceza, Faaliyet Durduruldu

Hatay'da Kanalizasyona Beton Döken Firmaya Rekor Ceza

Olay ve Tepki

Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi 29. Sokak’ta, Erensan inşaat firmasına ait beton mikserinin sokakta bulunan kanalizasyon hattına beton dökmesi, mahalle sakini Orhan Çekiç tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Çekiç'in, mikser sürücüsüne yönelttiği "Senin vicdanın kabul ediyor mu" ve "Burası tıkanırsa ne yapacaksın" uyarıları, çalışanların tepkisizliği nedeniyle dikkat çekti.

Uygulanan Cezalar ve Müdahale

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araç sürücüsüne "21 bin 765 bin TL" cezai işlem uygulanırken, araç trafikten men edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimlerinde firmaya ise 191 bin 867 TL idari para cezası kesildi ve firmanın faaliyetleri durduruldu. Ayrıca Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon işleri ekipleri söz konusu hatta temizlik ve onarım çalışmalarına başladı.

Yetkili Açıklamaları

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal medya paylaşımında "Biz Hatay’ımız için gece gündüz uğraşırken şehrimize zarar veren en ufak bir eyleme izin vermeyiz. İlgili şirkete gerekli cezai işlemi uyguladık. Tekrar uyarıyorum; Hatay’ın emeğini hiçe sayan herkes bedelini öder" ifadelerini kullandı.

Görgü Tanığının İfadesi

Kanalizasyona beton döküldüğü anları kaydeden Orhan Çekiç ise şunları söyledi: "Burası Aksaray Mahallesi 29. Sokak’tayız. Eve doğru gelirken burada mikseri gördüm. Mikserle kanalizasyona beton döküyorlardı. Önce su diyordu, sonra beton olduğunu söyledim. Mikseri kapat dedim ama kapatmadı. Kanalizasyondaki tıkanıklıktan dolayı şantiyedeki temellere su geliyormuş ve o yüzden beton döküyordu. Ben de öyle bir saçmalık olur mu dedim, bilinçli olarak mikserle betonu döküyordu. Allah devletimize zeval ve zarar vermesin, bu durum milli servete zarardı. Devletimizden Allah razı olsun, gereğini yaptı. Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk, Valimize ve Antakya Belediye Başkanımıza Allah razı olsun. Ceza uygulandı ve firma kapatıldı. Cezaların verilmesinden dolayı sevindim. Çalışmalar da yapılıyor ve kanalizasyon açılıyor".

Hatay yönetimi, kuralları ihlal eden her uygulamanın takipçisi olacaklarını bildirdi ve bölgedeki onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

