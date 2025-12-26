DOLAR
Afyonkarahisar'da İki Minibüs Çarpıştı: 7 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da Şuhut - Afyonkarahisar kara yolunda iki minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı; yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:49
Şuhut - Afyonkarahisar kara yolunda kaza

Afyonkarahisar’da biri yolcu minibüsü olmak üzere iki minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.B. idaresindeki 03 SK 920 plakalı minibüs, Şuhut - Afyonkarahisar kara yolunda, M.Y. yönetimindeki 03 AHB 184 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgeye intikal eden polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

