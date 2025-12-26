Afyonkarahisar'da İki Minibüs Çarpıştı: 7 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da iki minibüs çarpıştı: 7 kişi yaralandı
Şuhut - Afyonkarahisar kara yolunda kaza
Afyonkarahisar’da biri yolcu minibüsü olmak üzere iki minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, M.B. idaresindeki 03 SK 920 plakalı minibüs, Şuhut - Afyonkarahisar kara yolunda, M.Y. yönetimindeki 03 AHB 184 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrası bölgeye intikal eden polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
