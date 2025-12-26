Büyükçekmece'de Polis Dronuyla Kaçak Kazı Operasyonu: 2 Gözaltı

Büyükçekmece'de Kaçak Kazı Polis Dronuyla Tespit Edildi

İstanbul Büyükçekmece'de, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin havadan dron denetimleri sırasında Çakmaklı Mahallesi'nde boş bir arazide kaçak kazı yaptığı belirlenen iki şüpheli tespit edildi.

Operasyon ve Yakalanma

Yapılan anons üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alanda kaçak define kazısı yaptığı değerlendirilen M.Ö. ve F.İ. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların yanında bir detektör bulundu.

Hukuki Süreç ve Görüntüler

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca işlem yapıldı. Şahısların tespit edilip yakalanma anları, hem havadan hem karadan kayıt altına alındı.

