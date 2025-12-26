DOLAR
Büyükçekmece'de Polis Dronuyla Kaçak Kazı Operasyonu: 2 Gözaltı

Büyükçekmece'de dronla tespit edilen kaçak kazı şüphelileri M.Ö. ve F.İ. yakalandı; detektör ele geçirildi, 2863 sayılı kanun kapsamında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:59
Büyükçekmece'de Kaçak Kazı Polis Dronuyla Tespit Edildi

İstanbul Büyükçekmece'de, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin havadan dron denetimleri sırasında Çakmaklı Mahallesi'nde boş bir arazide kaçak kazı yaptığı belirlenen iki şüpheli tespit edildi.

Operasyon ve Yakalanma

Yapılan anons üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alanda kaçak define kazısı yaptığı değerlendirilen M.Ö. ve F.İ. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların yanında bir detektör bulundu.

Hukuki Süreç ve Görüntüler

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca işlem yapıldı. Şahısların tespit edilip yakalanma anları, hem havadan hem karadan kayıt altına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

