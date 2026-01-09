Afyonkarahisar'da Jandarma 700 Faturasız Av Tüfeği Mermisi Ele Geçirdi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, Bolvadin ilçesinde bir iş yerine düzenledikleri operasyonda faturasız olduğu belirlenen 700 adet yivsiz av tüfeği mermisi ele geçirdi.

Operasyonun Detayları

Edinilen bilgilere göre, ekipler aldıkları bir ifadeyi değerlendirerek ilçedeki söz konusu iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada çok sayıda mermi bulundu.

Gözaltı

Olayın ardından A.K. isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

