Seydişehir'de Narkotik Operasyonu: 342,54 Gram Esrar Ele Geçirildi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde narkotik polisinin düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon Detayları

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bugün eş zamanlı olarak 5 farklı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 342,54 gram esrar, 472 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanmaya yarayan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Şüpheliler ve Suçlamalar

Operasyonda yakalanan A.H.K., Y.K., O.K., O.K. ve D.K. isimli şahıslar hakkında "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan, M.K. hakkında ise "uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetin Açıklaması

Seydişehir Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE NARKOTİK POLİSİNİN DÜZENLEDİĞİ EŞ ZAMANLI OPERASYONDA ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, 6 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.